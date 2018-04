L.E.J. : La nuit, le clip avec Mathieu Kassovitz dévoilé

Il y a une semaine, le groupe L.E.J a dévoilé un nouveau single, La Nuit, pour teaser la sortie de leur premier album studio ! Un son aux influences urbaines, plus sombre que les extraits proposés avant par le trio féminin ! Le premier album devrait sortir en juin, on a hâte ! Et preuve que le groupe a du succès, l’acteur Matthieu Kassovitz fait une belle apparition dans le clip de La Nuit, dévoilé vendredi !

Lucie, Elisa et Juliette s’amusent avec Matthieu Kassovitz dans le clip La Nuit. On y voit un homme jeté par la fenêtre par l’une des 3 artistes en pleine nuit, suivi d’un jeu de poursuite avec l’acteur. Le clip est cool, il est bien réalisé et on ne sait pas si c’est un rêve ou la réalité ! On aime !