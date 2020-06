L.E.J. investit le Trianon pour Live Me If You Can et c'est canon (VIDEO)

Il faudra patienter encore un peu avant de pouvoir se rendre dans les salles de spectacle : le coronavirus a eu raison des concerts et des festivals prévus en 2020 et évidemment, il faut prendre son mal en patience. Mais, Live Me If You Can (connu pour avoir imaginé des lives majestueux et impressionnants notamment pour BB Brunes ou encore Hyphen Hyphen) a relevé le défi presque impossible : donner aux artistes la chance de se produire et ce, malgré la fermeture des salles. Ainsi, le trio L.E.J a investi la scène mythique du Trianon pour un showcase exceptionnel.

Au programme, un concert privé retransmis sur Zoom pour près de 80 privilégiés mais aussi un showcase de 20 minutes. Le trio est venu présenter son nouvel album, jouant ainsi Tous les Deux - dernier succès en date. Et ce n'est pas tout ! Les fans ont pu profité de morceaux tels que Pas L'Time ou encore Summer 2019.

De quoi patienter en attendant de retrouver L.E.J sur scène - le trio défendra son troisième opus, déjà disponible !