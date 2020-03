L.E.J est de retour avec le titre Tous les deux (AUDIO)

L'année 2020 marquera donc le grand retour de Lucie, Élisa et Juliette ! Après un premier album, En attendant l'album, couronné de succès et un deuxième opus qui n'avait pas vraiment rencontré son public, les trois jeunes artistes semblent plus motivées que jamais à l'idée de réussir leur retour. Et c'est avec le titre Tous les deux que les interprètes de Summer 2019 ont décidé de revenir sur le devant de la scène. Déjà écouté plus de 225 000 fois sur YouTube, le titre se veut plus ensoleillé et joyeux que certains de leurs singles précédents. Un refrain entêtant et une mélodie qui nous parle font de Tous les deux le candidat idéal pour un possible hit.

Pour ce nouveau projet, L.E.J s'est entouré d'une nouvelle équipe formée d'auteurs et de compositeurs comme Ozarm, Tolec, Greg K ou encore Duane Charly. Des artistes de renom qui les ont notamment aidés dans la conception de leur troisième album, Pas Peur, dont la sortie est prévue pour le 24 avril 2020.