L.E.J. dévoile son Summer 2020 et c'est parfait (VIDEO)

Il y a quelques mois, L.E.J dévoilait Pas Peur, un nouvel album (très) attendu. Le trio nous y offre des morceaux efficaces et vrais (tels que le single éponyme Pas Peur ou encore Pas l'Time). Le 12 août dernier, la formation a pu donner sa seule et unique date de l'été avant d'offrir à son public la vidéo tant attendue de Summer 2020. Au programme, des artistes tels que Justin Bieber, The Weeknd, Black Eyed Peas ou encore Doja Cat ! Saurez-vous tous les retrouver ?

Postée il y a seulement quelques jours, la vidéo (tournée dans un cadre magnifique) cumule déjà plus d'un million de vues. La première vidéo (lancée en 2015) a connu un succès monumental, poussant le trio à réitérer l'expérience. Une fois de plus, L.E.J a su surprendre !