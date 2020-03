L.E.J. dévoile son clip participatif Tous les Deux (VIDEO)

L'année 2020 marquera donc le grand retour de Lucie, Élisa et Juliette ! Après un premier album, En attendant l'album, couronné de succès et un deuxième opus qui n'avait pas vraiment rencontré son public, les trois jeunes artistes semblent plus motivées que jamais à l'idée de réussir leur retour. Et c'est avec le titre Tous les deux que les interprètes de Summer 2019 ont décidé de revenir sur le devant de la scène. Un titre qui se veut ensoleillé et joyeux et pour lequel les trois artistes ont demandé à leurs fans du monde entier de partager avec elles une courte vidéo. Après avoir reçu plus de 400 fichiers issus de 123 villes et 27 pays différents, ces dernières ont littéralement été dépassé par les événements. Tous ces extraits se retrouvent ainsi dans un clip animé, pêchu et plein d'amour à voir de toute urgence !