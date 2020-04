L.E.J. dévoile la tracklist de son nouvel album

Patience, il arrive ! Le nouvel album de L.E.J ne devrait pas tarder à être publié et pour faire patienter ses fans, le trio a eu l'idée de poster un rébus. L'idée ? Faire découvrir la tracklist du prochain opus ! Attendu pour le 22 mai prochain, ce nouveau disque (intitulé Pas Peur) a son lot d'invités prestigieux.

Parmi les artistes attendus, on retrouve ainsi Bigflo & Oli, les rappeurs Youssoupha et Kemmler, mais aussi Chilla, et Fakear, prodige électro. Porté par un premier single efficace (Tous les Deux), ce nouvel opus témoigne de la maturité du trio (qui publie déjà son troisième album). En attendant sa sortie, les fans pourront découvrir Pas Peur - morceau éponyme.