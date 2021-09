"L'automne sera méchant !", Gaël Faye sera en tournée à partir d'octobre

Gaël Faye a passé tout l'été sur les routes à défendre son nouvel album, Lundi Méchant. Et la bonne nouvelle, c'est que si vous n'avez toujours pas pu le voir sur scène, l'interprète de Respire n'a pas fini de fouler les scènes du pays : cet automne, Gaël Faye traversera le pays mais aussi la Belgique et la Suisse pour mieux rencontrer son public : "L’automne sera méchant !", écrit-il sur Instagram. "Hâte de vous retrouver bientôt en France avec quelques détours en Suisse et en Belgique".

"Petit conseil, réservez vite vos places car il y a déjà plusieurs dates complètes (merci !!)", ajoute t-il. Gael Faye se produira ainsi à Agen le 8 octobre, à Strasbourg le 17 octobre, à Nancy le 30 avant de faire escale au Zénith de paris le 27 novembre.

Pour prendre vos places, rendez-vous ICI !