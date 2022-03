L'attaque des Titans : Eren, Armin, Levi... Donne nous ton signe Astro, on te dira quel personnage du manga tu es

Après de longues années de bons et loyaux services, L'Attaque des Titans (SNK) tirera bientôt sa révérence (du moins, la version anime. Le manga, lui, est terminé depuis quelques temps). Diffusée depuis janvier 2022, la deuxième partie de la saison 4 mettra le point final tant attendu des fans. En attendant l'ultime épisode, on s'intéresse de plus près aux personnages principaux. Prend des notes, on te dit qui tu es selon ton signe. C'est cadeau !

L'attaque des Titans

Bélier - tu es courageux(se) comme Connie Springer. Il aurait toutes les raisons de baisser les bras mais Connie a un courage sans faille.

Taureau - tu travailles dur comme Jean Kirstein : Jean aurait pu choisir une vie paisible en sécurité mais, il a finit par changer d'avis... il s'investit et travaille dur.

Gémeaux - tu es extraverti(e) comme Sacha Blouse . Les Gémeaux sont connus pour avoir une double personnalité mais, comme Sacha, tu sais aller vers les autres.

Cancer : tu ferais n'importe quoi pour tes proches comme Mikasa Ackerman . Mikasa ne formule pas ses émotions mais, elle les montre par ses actions. Elle ferait tout pour Eren et ses proches, comme un cancer irait au bout du monde.

Lion : tu es un(e) leader né(e) comme Reiner Braun . Les lions sont puissants et sont des leaders nés... un peu comme Reiner.

Vierge : tu es intelligent(e) comme Armin Arlert . Armin n'a pas toujours été le plus fort mais, son intelligence est son super pouvoir.

Balance : tu es diplomate comme Krista Lenz (Historia Heiss) . La balance, en recherche constante de diplomatie et d'équilibre est parfaitement représentée par Krista.

Scorpion : tu es têtu(e) et passionné(e) comme Eren . Eren est passionné, certes, mais ce n'est pas toujours une qualité... en fait, sa passion vire parfois à l'obsession.

Sagittaire : tu fais preuve d'un optimisme sans faille comme Hange Zoë . Les Sagittaires savent faire preuve d'enthousiasme et d'optimisme.

Capricorne : ton self-control est digne de Levi Ackerman . Le plus grand soldat que l'humanité ait connu représente le self control des Capricornes comme personne.

Verseau : tu résistes à la pression comme Erwin Smith . Erwin peut garder son sang froid dans n'importe quelle situation. Comme les Verseaux, il ne laisse pas ses émotions prendre le dessus.

Poisson : tu es empathique comme Marco Bott. Comme Marco, les Poissons font preuve d'empathie et d'une gentillesse sans faille.

Alors, quel personnage es-tu ?