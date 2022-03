L'attaque des Titans : Ces funfacts sur l'anime que tu dois absolument connaître

#4 . Armin fête son anniversaire le 3 novembre et, la date lui va bien : au Japon, le 3 novembre célèbre la culture et les arts.

#10 . Attack On Titan compte sept épisodes notés 9.9 ou plus. Alors que Breaking Bad et Game Of Thrones en cumulent sept ensemble.

#16 . Au départ, Jean et Armin n'étaient qu'une seule et même personne.

#19. Selon les statistiques regroupées dans le AOT guide book, Hange et Zeke sont les deux personnages les plus intelligents. #20. Isayama estime que le genre de Hange n'est absolument pas important pour l'histoire : alors que l'anime aurait tendance à présenter le personnage comme une femme, le mangaka laisse l'imagination des lecteurs choisir entre fille ou garçon. Et puis, Hange étant l'un des persos les plus intelligents de l'anime, who cares ?