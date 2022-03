L'album le plus vendu de l'année 2021 est...

L'année 2021 a marqué le retour de nombreux artistes sur le devant de la scène ! Si certains attendaient avec impatience une période plus calme après le désastre économique de la crise sanitaire, d'autres n'ont pas hésité à dévoiler leur nouveau projet au cours de l'année qui vient de s'écouler. Et ce malgré les restrictions imposées par le gouvernement concernant les concerts. Un choix qui s'est avéré plutôt judicieux pour certains comme en attestent le classement des meilleures ventes d'albums dévoilé par l'IFPI, la Fédération internationale de l'industrie phonographique.

Sans surprise, c'est Adele qui arrive en tête du classement avec son album 30. Annoncé par la sortie du titre Easy On Me, l'album s'est aussitôt classé en tête des charts du monde entier. Aux Etats-Unis, le disque s'est écoulé à plus d'un million d'exemplaires ce qui en fait le plus vendu de l'année. La France n'échappe d'ailleurs pas au phénomène puisque il demeure dans le Top 3 des ventes d'albums depuis sa sortie. Il est suivi en deuxième position de Olivia Rodrigo, puis de Justin Bieber et son disque Justice, dont la tournée devrait bientôt débarquer en France après plusieurs reports. En quatrième position, c'est Ed Sheeran, qui a fait lui-aussi un retour remarqué, qui s'impose grâce à l'album Equals. Il est suivi de près par The Weeknd, dont le succès des deux derniers albums n'est plus à prouver, ainsi que de Dua Lipa et son album Future Nostalgia. En dernières positions du classement, on retrouve Kid Laroi, qui a signé l'un des tubes de l'année avec Stay, en duo avec Justin Bieber, mais aussi Doja Cat ainsi que ABBA.

Dans un classement légèrement différent, l'IFPI a également dévoilé les ventes d'albums en ne prenant en compte que les achats ou téléchargements. Si Adele demeure encore (et toujours) à la première place, certains artistes apparaissent au sein de la liste comme BTS, Taylor Swift ou Seventeen tandis que d'autres disparaissent tels que Dua Lipa, Doja Cat ou encore The Weeknd.