L'album de Coldplay inspiré de Game of Thrones ? Chris martin raconte (VIDEO)

Il y a quelques jours, le groupe Coldplay marquait son grand retour en publiant deux nouveaux morceaux intitulés Orphans et Arabesque, qui figureront tous deux sur leur double album Everyday Life. Interrogé à propos de ce nouveau projet, Chris Martin s'est laissé aller à quelques confidences à propos de ses inspirations et du processus de marketing mis en place. "Le nouvel album est très sexy, il s’agit de faire la fête" précise t-il aux journalistes de la radio Heart avant d'ajouter avec humour : "C’est comme être à Las Vegas le jeudi soir. Mettez du Coldplay. Mettez votre bikini, même si vous êtes un mec. Sortez et faites-vous mousser. C’est ce dont il s’agit."

Interrogé sur leur processus de promotion - ils ont publié l'annonce de leur album directement dans un journal - Chris Martin a semblé amusé par leur idée. Et lorsque la journaliste évoque la série Game of Thrones, ce dernier réplique aussitôt. "C’est vraiment Game of Thrones, et je pense aussi que la musique que nous sommes en train de créer est très terrestre et qu’elle n’a pas beaucoup de glamour. C’est très brut et c’est la meilleure façon de le dire aux gens." balance t-il sans vergogne. Leur album Everyday Life sortira dans les bacs le 22 novembre prochain.