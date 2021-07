L'album d'Hoshi, Sommeil Levant, est certifié disque d'or !

"Sommeil Levant / Étoile Flippante est disque d’or. Je vous remercie de tout mon cœur, c’est grâce à VOUS et j’ai de la chance, vous êtes le meilleur public." écrit Hoshi en légende d'un visuel où apparaissent ses albums Sommeil Levant et Etoile Flippante, la réédition de ce dernier. Il faut dire que ces derniers mois auront été mouvementés pour la chanteuse ! Au cœur d'une polémique suite à la sortie de son titre Amour Censure, elle était devenue la cible de ceux que l'on appelle les "haters". En parallèle, elle avait également dû faire face aux propos intolérables de Fabien Lecœuvre sur son physique. Pour autant, la jeune femme n'en a pas perdu sa joie de vivre et comptait bien prendre sa revanche sur les trolls du net. Mission accomplie avec la récente certification de son opus Sommeil Levant en tant que disque d'or, soit plus de 50 000 exemplaires vendus.

Alors qu'elle enchaînait la promotion de son dernier projet dans les médias, Hoshi a également pu remonter sur scène après une longue période de pause forcée. Un véritable bonheur qu'elle a partagé sur son compte Instagram à travers une vidéo et quelques clichés. Et ce n'est pas fini. Afin de défendre (enfin) son opus devant un public impatient de la retrouver, l'interprète de Ta marinière sera en tournée dans toute la France dans les mois qui viennent. Un retour très attendu auquel vous pourrez assister en réservant dès à présent vos places ICI. Ne tardez pas trop, les billets pour ses prestations s'envolent à toute vitesse !