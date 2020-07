L'album A Star is Born certifié disque de diamant en France

Il y a quelques semaines, Lady Gaga dévoilait l'album Chromatica ! Si la chanteuse parade actuellement en tête des charts du monde entier, son dernier succès ne remonte pas à si longtemps. En effet, fin 2018, la chanteuse se révélait aux yeux du monde entier dans le long-métrage A Star is Born aux côtés de Bradley Cooper. Un projet qui a littéralement balayé le box-office et dont l'album de la bande-originale vient d'être certifié disque de diamant en France. Annoncée par le SNEP (Le Syndicat national de l’édition phonographique), la nouvelle n'a pas tardé avant d'être reprise par les médias spécialisés.

Il faut dire que même si cela fait presque deux ans que l'album est sorti, il continu de séduire les foules. Un véritable exploit pour cet opus porté par les tubes Always Remember Us This Way, I'll Never Love Again et surtout Shallow. Récompensée par les prix les plus prestigieux du monde tels que les Grammy Awards ou les Oscars, Lady Gaga signe ainsi l'un des plus gros succès de sa carrière. En fera t-elle autant avec son nouvel opus ? Il faudra attendre encore un peu avant d'avoir la réponse.