L'actrice de Handmaid's Tale est fan de la parodie de Florence Foresti (VIDEO)

Elle est probablement l'une des humoristes françaises les plus connues dans l'Hexagone. En revanche, ce que l'on ignorait, c'est que le succès de Florence Foresti dépasse désormais les frontières de notre pays. En effet, Elizabeth Moss, l'actrice principale de Handmaid's Tale, a affirmé lors de son passage dans l'émission C à vous, sur France 5, qu'elle connaissait très bien la vidéo parodique de la présentatrice des César 2020 tournée en mars de l'année dernière avec Leïla Bekhti et Géraldine Nakache. Si la présentatrice pensait donc lui faire découvrir cette parodie hilarante pour la première fois, c'est raté !

???????? « C’est la meilleure parodie de The Handmaid’s tale ! »#ElisabethMoss redécouvre cette séquence où #FlorenceForesti revisite avec humour la série ???? #CàVous pic.twitter.com/t3U5VbkT7S — C à vous (@cavousf5) February 18, 2020

"Max Minghella, celui qui joue Nick, me l'a envoyée, et on se l'est tous envoyée. On l'a tous regardée à plusieurs reprises. C'est certainement la meilleure parodie de la série. On voit quand on se cogne avec les bonnets, et c'est vrai que ça arrive" commente alors celle qui incarne June Osborne alias Offred. Visionnée plus de 2,5 millions de fois, la vidéo complète de plus de six minutes aura donc bien fait marrer le casting de l'une des séries les plus en vogue du moment. A quand une apparition de l'humoriste dans le programme ?