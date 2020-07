L'AccorHotels Arena (Bercy) va rouvrir ses portes en septembre

Le 13 mars dernier, Tryo se produisait à l'AccorHotels Arena dans une salle totalement vidée par l'interdiction des rassemblements durant la crise du coronavirus. Parmi les premiers lieux de spectacle à avoir dû fermer ses portes, Bercy (de son ancien nom) se prépare peu à peu à rouvrir pour la rentrée de septembre. Un soulagement pour Nicolas Dupeux, son directeur, qui s'est récemment confié au Parisien sur la reprise des événements au sein du célèbre lieu.

Après avoir organisé un événement accueillant 2000 spectateurs (au lieu des 20 000 habituellement) lors de la Fête de la Musique, l'AccorHotels Arena sera de nouveau opérationnelle dans quelques semaines. "Dès le 1er septembre, on peut retrouver notre capacité normale avec un protocole sanitaire adapté. On l'a testé lors de la Fête de la musique, masques obligatoires, gel à l'entrée, distanciation sociale lors de l'arrivée sur le site, l'attente aux buvettes, aux toilettes. Et on s'est aperçu que les gens sont assez responsables vis-à-vis des gestes barrière. Ils montrent le même civisme qu'après les attentats parisiens, lorsqu'on a renforcé les contrôles" explique Nicolas Dupeux.

Concernant les événements qui auraient dû avoir lieu durant la période de fermeture, la salle semble avoir tout prévu : "Nous avons reporté durant cette période une quarantaine d'événements, dont une trentaine de concerts. Nous n'avons eu qu'une poignée d'annulations essentiellement sportives. Les concerts sont reportés pour la plupart en 2021." précise le directeur de l'AccorHotels Arena qui accueillera Matt Pokora dès le 15 septembre prochain. Pou' l'heure, même si la salle parisienne accuse plusieurs millions d'euros de perte, il semblerait que la programmation reprenne peu à peu son rythme habituel.