Kyo reprend Le Graal en version acoustique à la maison (VIDEO)

Le 28 avril dernier, Kyo annonçait sur ses réseaux sociaux l'arrivée imminente d'une nouvelle vidéo acoustique : au début du confinement, le groupe avait déjà repris son cultissime morceau Le Chemin et évidemment, les fans furent au rendez-vous. La bonne nouvelle, c'est que Benoît Poher et sa bande ont réitéré : découvrez sans plus attendre la version live acoustique (enregistrée à la maison) de Graal !

Les avaient vu juste : nombreux sont ceux qui, sur les réseaux sociaux, avaient parié sur ce titre. Pour rappel, Le Graal est à retrouver sur l'album L'Equilibre, sorti en 2014.

Et puisqu'une bonne nouvelle ne vient jamais seule, sachez qu'il y a de fortes chances pour que Kyo nous offre bientôt des inédits.