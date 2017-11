Kyo : Plan A, un nouvel extrait de l'album Dans La Peau en écoute

Le 8 décembre 2017, Kyo dévoilera son cinquième album intitulé Dans La Peau. Cette fois Ben, Flo, Nico et Fab n'ont pas tardé à retrouver le chemin du studio entre la sortie de leur précédent album (L'équilibre) et ce nouveau projet musical. Et on ne va vraiment pas s'en plaindre ! Après avoir dévoilé un premier single irrésistible "Ton mec" qu'on se passe toujours en boucle chez Virgin Radio, le quatuor revient aujourd'hui pour présenter un titre 100% inédit : "Plan A". Avec ce nouvel extrait, c'est encore un sans faute pour Kyo : on vous propose de découvrir le morceau sans plus attendre.

"Il y a d’autres vies j’imagine / Des photos où tu n’apparais pas / Des âmes soeurs des peaux compatibles / Des plans B planqués sous leurs draps", chante Benoît sur un refrain mélancolique dans sa quête de "Plan A". Si le premier single de Dans La Peau ("Ton mec") laissait présager un retour léger et très rythmé pour Kyo en 2017, ce nouvel extrait montre que le groupe n'a rien perdu de ses mélodies si singulières et de son ADN. "Plan A", c'est du pur Kyo qui devrait raviver de nombreux souvenirs chez les fans du quatuor ! On attend la suite avec impatience. Pour le moment, découvrez notre interview avec Kyo qui se livre sur Dans La Peau, le secret de la longévité et sa carrière impressionnante.