Kyo : Gagnez vos places pour le concert à l'AccorHotels Arena le 24 novembre prochain avec Virgin Radio !

Préparez-vous, Kyo devrait électriser la scène de la mythique salle de Bercy le 24 novembre prochain. Autant attendue par la petite bande que par les fans, cette date devrait marquer un tournant dans la carrière du groupe français qui, depuis plus de 20 ans, a su se renouveler et expérimenter. Il y a quelques semaines d'ailleurs, Ben Poher et son accolyte Nico étaient d'ailleurs passés dans le Lab Virgin Radio de Lionel pour évoquer cet évènement incroyable. Et nous y sommes. Kyo défendra son dernier opus (défendu par des singles comme Ton Mec ou Fremen) mais nous fera également profiter de ses hymnes - tels que Dernière Danse ou Le Chemin. Vous voulez vos places ? Vous voulez être de la fête ? Alors, on a ce qu'il faut : Virgin Radio vous offre vos places !

Pour obtenir le fameux Graal, rien de plus simple : répondez à la question du formulaire et laissez vos coordonnées. Surtout, n'oubliez pas de lire le règlement, c'est important. Il ne nous reste plus qu'à croiser les doigts pour vous. Bonne chance à tous !