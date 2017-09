Kyo et Phoenix dans le Lab Virgin Radio, redécouvrez leurs interviews et leur live

Les émission dans le Lab Virgin Radio se suivent et ne se ressemblent pas... Depuis la rentrée, notre animateur Lionel Virgille s'efforce de vous faire passer une belle soirée tous les dimanches de 20h à 00h, en compagnie d'invités musicaux qu'on adore. Après le passage exceptionnel d'une partie du groupe Indochine il y a peu, l'animateur recevait deux groupes pour le prix d'un ! En effet, le dimanche 24 septembre, les invités prestigieux du Lab Virgin Radio étaient Kyo et Phoenix. De passage dans les studios radio pour promouvoir leur dernier album Ti Amo, les garçons de Phoenix en ont profité pour jouer quelques chansons en live ! De son côté, Kyo est venu discuter de son nouveau single "Ton mec" et de ce que la bande prépare à ses fans dans les prochains mois. C'est le moment de revivre les meilleurs moments du Lab Virgin Radio avec Kyo et Phoenix !

Rendez-vous tous les dimanches de 20h à 00h pour une toute nouvelle émission du Lab Virgin Radio présenté par Lionel Virgille !