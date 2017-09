Kyo et Phoenix dans le Lab Virgin Radio ce dimanche

C'est bientôt le week-end et vous savez ce que ça veut dire ? Le retour du Lab Virgin Radio ! Après avoir reçu Indochine comme invité exceptionnel il y a quelques jours, Lionel sera de retour à l'antenne - comme tous les dimanches de 20h à 00h - pour vous divertir en compagnie de deux groupes que vous adorez ! On vous donne des indices ? Si on vous dit "Le chemin", "Dernière danse", "Le Graal" et surtout "Ton mec" vous nous répondez ? Kyo bien sûr ! Eh oui les quatre amis se livreront dans une interview exclusive toute la soirée aux côtés de Lionel, en attendant leur prochaine album. Si on vous dit "Ti amo" ? Là aussi c'était simple : les membres de Phoenix seront les deuxièmes invités du Lab Virgin Radio ce dimanche 24 septembre !

On attendait le retour de Kyo comme jamais : Ben, Fab, Nico et Flo n'ont pas déçu leurs fans en revenant avec leur nouveau single irresistible "Ton Mec" récemment ! Si on connaît déjà le titre par coeur, leur passage dans le Lab Virgin Radio sera l'occasion d'en savoir plus sur ce que nous réservent les garçons en 2017. Du côté de Phoenix, les compères joueront quelques titres de leur dernier album en live, en plus d'accorder une interview au micro de Lionel ! Un rendez-vous à ne pas manquer pour clôturer le week-end en beauté ! C'est ce dimanche 24 septembre sur Virgin Radio !