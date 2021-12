Kyo est de retour avec Stand Up, écoutez le titre sur Virgin Radio !

Devenu l'un des groupes les plus populaires de ces deux dernières décennies, Kyo a fait son grand retour avec un nouvel album intitulé La Part des Lions en novembre dernier. Formé en 1994, le groupe s'est révélé au grand public avec les albums à succès Le Chemin en 2003 et 300 lésions en 2004. Éprouvé et en manque d'inspiration, le groupe se mettra en pause en 2008 avant de faire son retour en 2014 avec l'album L'Équilibre. Des hauts et des bas que l'on avaient retrouvé en 2017 dans leur très bel opus Dans la peau, qui marquait leur dernier projet ensemble.

Désormais réunis et à l'aube d'une immense tournée dans toute la France, les membres de Kyo nous proposent un nouveau titre issu de leur dernier opus : Stand Up. Un morceau dans lequel le sujet est une femme, qui tombe amoureuse, et qui quitte tout pour son âme sœur. Rapidement pourtant, la vie de couple va se dégrader, jusqu'au point de non retour. De l'émotion donc pour ce titre qui est à retrouver sur les ondes de Virgin Radio !