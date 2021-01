Kyo devrait dévoiler un nouvel album en 2021

Il aura fallu patienter près de trois ans depuis la sortie de l'album Dans la peau pour que Kyo fasse enfin son grand retour dans les bacs ! Mais cette fois-ci, il semblerait que ce soit la bonne. C'est en tout cas ce qu'a confirmé le groupe en légende d'une publication divulguée sur Instagram au début de l'année : "On vous souhaite à tous une très bonne année 2021, évidemment meilleure que 2020 si possible ! On a des nouveaux titres à partager avec vous pour cette nouvelle année et on compte bien vous retrouver sur scène aussi dans les meilleures conditions possibles". Des propos qui en disent long sur l'arrivée imminente d'un nouvel opus et, surtout, d'une tournée à travers l'Hexagone !

Alors qu'ils peaufinent actuellement leur sixième opus, les membres de Kyo fêteront également leurs 20 ans de carrière. Révélé en 2003 grâce à l'immense succès de l'album Le chemin, le groupe de pop-rock français avaient partagé le micro avec Madame Monsieur, en 2019, sur le titre Les lois de l'attraction. Un retour en force pour Benoît Poher et ses acolytes qui avaient accusé une longue traversée du désert jusqu'en 2014 avec l'album L'Équilibre. "Il y a des gens qui se demandent si on existe encore, si on fait encore de la musique, si on est encore en vie de temps en temps. Non seulement on est en vie, mais en parfaite santé !" s'amusait le chanteur dans une récente interview. Une énergie toujours au rendez-vous que Kyo devrait donc partager avec le grand public au cours de cette nouvelle année.