Dans La Peau -nouvel opus de Kyo- est sorti il y a quelques mois déjà mais ce n'est pas une raison pour cesser de le défendre - au contraire. Avant de partir en tournée dès le 25 mai prochain, la bande de Benoit Poher a offert un nouveau clip à ses fans : Dans Les Cordes. Au programme, une chambre d'hôtel, et les clients (tous différents) qui y défilent.

Quand on y réfléchit, les chambres d'hôtel abritent plus d'histoires que n'importe quel autre lieu sur Terre. De la femme de chambre à l'homme d'affaire en passant par le couple qui s'accorde du temps, tout le monde s'y arrête. Kyo nous montre ces petites parties de leurs vies, ils nous emmènent dans leur intimité. Ils signent là un clip énergique, lumineux et qui, inévitablement, nous rappelle (forcément) un moment de notre vie.

Kyo sera en concert à l'AccorHotels Arena le 24 novembre prochain.