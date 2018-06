Game of Thrones saison 8 : Emilia Clarke fait ses adieux à la série 

Bientôt, ce sera à notre tour de faire nos adieux à Game of Thrones. Après huit saisons, des scènes impressionnantes, des larmes et une bonne dose de Girl Power, l'interprète de Daenerys a fait ses adieux à la série via les réseaux sociaux. C'est définitviement la fin d'une ère... le tournage s'achève peu à peu (sachez que plusieurs fins auraient même été tournées pour éviter tout spoiler) et il est maintenant temps pour les acteurs de tourner la page et de changer de chapitre.

Récemment, Emilia Clarke s'est donc exprimée sur son compte Instagram et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle a joué sur l'émotion : "J'ai sauté dans un bateau qui m'a emmenée vers une île pour dire adieu à la terre qui a été ma maison, loin de la mienne, pendant près d'une décennie. Ca a été une merveilleuse aventure, Game of Thrones. Merci de m'avoir donné une vie dont je n'aurais jamais osé rêver et une famille qui ne cessera jamais de me manquer". , a t-elle écrit. Maintenant, l'actrice pourra se concentrer sur de nouveaux projets. Il y a eu Après Toi et Solo, A Star Wars Story mais l'actrice a encore de nombreux projets qui l'attendent. Et nous...eh bien, on va se contenter d'attendre la prochaine saison.