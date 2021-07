Kyo annonce une grande tournée pour 2022 !

Devenu l'un des groupes les plus populaires de ces deux dernières décennies, Kyo fera son grand retour avec un nouvel album dans les prochains mois. Formé en 1994, le groupe s'est révélé au grand public avec les albums à succès Le Chemin en 2003 et 300 lésions en 2004. Éprouvé et en manque d'inspiration, le groupe se mettra en pause en 2008 avant de faire son retour en 2014 avec l'album L'Équilibre. Des hauts et des bas que l'on avaient retrouvé en 2017 dans leur très bel opus Dans la peau et qui, de notre point de vue, devraient une nouvelle transparaître au travers de ce nouveau projet.

Invités dans le lab Virgin Radio de Paul il y a quelques semaines, Benoît Poher, Nicolas Chassagne, Florian Dubos et Jocelyn Moze s'étaient confiés sur leurs projets à venir. Et s'ils avaient abordé brièvement le sujet d'une tournée, ce n'est que ce mardi 20 juillet que la nouvelle vient d'être officialisée. En effet, le groupe français a annoncé sur ses réseaux sociaux le Mon Epoque Live, qui devrait débuter le 24 février à Lille. Une tournée qui passera par Rennes, Toulouse, Lyon, Nîmes, Reims, Paris et de nombreuses autres villes. Au total, ce sont pas moins de vingt dates qui ont été programmées pour l'année 2022. La billetterie est d'ores et déjà ouverte.