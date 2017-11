Kyo annonce Dans La Peau, le nouvel album pour décembre 2017

Il y a déjà plus d'un mois que Kyo a fait son grand retour avec le single "Ton Mec". À cette occasion, Virgin Radio avait eu la chance de rencontrer le groupe pour discuter de ce titre inédit, de l'album à venir et de leur secret pour durer dans l'industrie. On se demandait quand est-ce que le successeur de L'équilibre serait disponible, eh bien Ben, Flo, Fab et Nico viennent d'apporter leur réponse ! Lors d'un Facebook Live dédié à leurs fans aujourd'hui, les garçons ont dévoilé à la fois le titre, la pochette et la date de sortie de leur nouvel album : Dans La Peau.

Palier 2 : Voici la pochette de notre nouvel album #DansLaPeau ! #KYODansLaPeau pic.twitter.com/SvG2oNUiOJ — KYO (@KYO_officiel) 2 novembre 2017

Cela faisait partie des surprises que le groupe avait pour ses fans ! C'est donc officiel : le nouvel album de Kyo, Dans La Peau, sera disponible 8 décembre 2017. Encore un bon mois d'attente qui vaudra sûrement le coup, et puis pour se consoler il y a toujours "Ton mec" qu'on se passe en boucle. Vingt ans de carrière déjà, et Kyo se débrouille toujours pour proposer de nouvelles choses, toujours dans le désir de se renouveler, tout en gardant son ADN. Le rendez-vous est pris : Kyo, Dans La Peau, le 8 décembre prochain !