Kylie Minogue sera présente sur le nouvel album d'Ed Sheeran !

Devenue une véritable icône du disco en 1988 avec son premier album éponyme, l'australienne s'est rapidement imposée comme l'une des chanteuses les plus célèbres de ces dernières décennies. Portée par ses tubes I Should Be so Lucky, The Loco-Motion, Spinning aroung ou encore Can't Get You Out Of my Head, Kylie Minogue a su se réinventer au fil des ans. Et ce jusqu'à très récemment avec la sortie de Disco, son dernier album qui a remporté un joli succès critique et commercial. Une carrière longue et fructueuse qui font d'elle une artiste très appréciée de la nouvelle génération. La preuve, elle figure sur la réédition anniversaire de l'album Born This Way, qui célèbre ses 10 ans d'existence et dans laquelle elle reprend le titre Marry The Night. Et ce n'est pas tout.

En effet, alors qu'il entame tout juste son grand retour sur le devant de la scène avec le titre Bad Habits, Ed Sheeran devrait dévoiler un nouvel album dans les mois à venir. Pour l'occasion, le britannique aurait fait appel à la chanteuse australienne pour l'accompagner sur une collaboration exceptionnelle. "Jimmy Barnes et Kylie chantent sur l'album. Je leur ai fait faire les chœurs." confiait récemment le chanteur lors d'une interview. Une nouvelle qui a aussitôt affolé la toile et attiser la curiosité des fans des deux artistes. Encore un peu de patience, le titre sera à découvrir d'ici la fin de l'année !