Kylie Minogue sera la star de la chaîne NBC pour le Nouvel An !

Le 6 novembre dernier, Kylie Minogue dévoilait Disco, son tout nouvel album ! Porté par les titres Say Something et Magic (le dernier étant diffusé en ce moment même sur les ondes de Virgin Radio), ce nouvel opus marque le grand retour de la chanteuse australienne sur la scène musicale internationale. Deux ans après Golden, sorti en avril 2018, il semblerait donc que l'interprète de I Should Be So Lucky soit prête à faire danser les foules en cette période de crise sanitaire. Et ce ne serait pas la première fois. L'occasion pour elle de continuer sa résurrection entamée il y a plusieurs mois avec la sortie d'un excellent best-of et une performance très remarquée au festival de Glastonbury en 2019 durant laquelle elle avait littéralement soulevé la foule. Ce moment est d'ailleurs un sujet très sensible pour la chanteuse puisque cette dernière avait été forcée d'annuler sa prestation au festival britannique quelques années plus tôt après l'annonce de son cancer du sein. Un contre-temps qui l'avait amené à en faire une véritable revanche personnelle et un live mémorable !

Et en parlant de prestations à ne rater sous aucun prétexte, il semblerait que celle diffusée sur NBC le soir du Nouvel An soit l'une d'entre elles ! En effet, comme vient de l'annoncer la chaîne américaine, un show événement intitulé NBC’s New Year’s Eve special sera l'occasion pour le grand public de retrouver de nombreux artistes. En plus de Gwen Stefani, Doja Cat, AJR, Jason Derulo, Bebe Rexha ou encore Blake Shelton, c'est surtout la présence de Kylie Minogue qui a suscité l'attention des internautes. Cette dernière devrait enregistrer sa prestation depuis Londres, où elle réside. Quant à l'émission spéciale, elle sera diffusée depuis Times Square, à New York, mais cette année, il n'y aura pas de spectateurs présents sur les lieux. Crise sanitaire oblige. À la place, les gens sont encouragés à regarder l'événement depuis leur domicile. Et c'est probablement ce que l'on fera également en France puisque un couvre-feu a été d'ores et déjà annoncé pour le soir du 31 décembre. En revanche, on ne peut pas vraiment vous promettre un concert de Kylie Minogue...