Kylie Minogue rêverait de collaborer avec ces trois jeunes chanteuses !

Kylie Minogue ne cesse plus de faire parler d'elle ! Alors que la chanteuse australienne honorait la tournée promotionnelle de son nouvel album DISCO, cette dernière en a profité pour faire quelques confessions aux journalistes de la version américaine du magazine ELLE. Après avoir récemment avoué qu'elle avait failli faire un duo avec Prince dans les années 80, l'interprète de Can't Get You Out Of My Head a révélé le nom de trois chanteuses avec qui elle aimerait particulièrement travailler. Et la diva n'y va pas avec le dos de la cuillère puisqu'elle jète son dévolu sur trois des artistes les plus en vogue du moment !

"J'aimerais certainement collaborer avec plus de femmes, car je ne l'ai pas fait énormément dans le passé. On pourrait dire n'importe laquelle des meilleures filles du moment : Dua passe vraiment un bon moment. Lady Gaga. J'adore Miley Cyrus aussi. J'admire tant de ces femmes" confie Kylie Minogue lors de son interview pour le magazine de mode. Des propos qui devraient probablement flatter les trois chanteuses concernés et, pourquoi pas, mener à une collaboration future.

Deux ans après Golden, sorti en 2018, il semblerait en tout cas que l'artiste aux dizaines de millions d'albums vendus soit prête à faire danser les foules en cette période de crise sanitaire. L'occasion parfaite pour elle de continuer sa résurrection entamée il y a plusieurs mois avec la sortie d'un excellent best-of et une performance très remarquée au festival de Glastonbury. Avec ce qu'elle définit elle-même comme du "disco pour adultes", Kylie Minogue nous offre un album réussi dans lequel on retrouve une série de titres entraînants et bien produits.