Kylie Minogue reprend brillamment September par Earth, Wind and Fire (VIDEO)

Le nouvel album de Kylie Minogue est disponible et c'est une véritable pépite disco. Porté par l'excellent Magic, l'opus nous plonge dans l'époque où les boules à facettes faisaient la loi, comme les pantalon évasés et les paillettes. Et des paillettes, en cette période compliquée et inédite, on en aurait bien besoin. Celle qui la semaine dernière nous offrait une performance virtuelle de Real Groove poursuit la promotion de son opus avec cette fois, une reprise de September par Earth, Wind and Fire. Voyez plutôt :

Invitée chez BBC Radio 2, Kylie Minogue a choisi de s'approprier le morceau culte : oubliez tout ce que vous pensiez connaître de Earth, Wind and Fire et plongez-vous dans cette magnifique reprise au piano. Mission accomplie pour la popstar australienne qui, selon le média NME, signe ici son "meilleur album en dix ans".