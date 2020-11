Kylie Minogue : Real Groove en live pour teaser Infinite Disco (VIDEO)

Kylie Minogue a marqué un retour réussi avec Disco, album qui, indéniablement, nous ramène à l'ère ou le disco faisait la loi. Pour célébrer cette sortie, la popstar prépare un live qui s'annonce d'anthologie (virtuel, évidemment). Pour le teaser, elle nous offre une performance haute en couleurs pour Real Groove. Voyez plutôt :

Tenue dorée, carrés lumineux, néons... tous les codes du Disco sont ainsi respectés à la lettres - de quoi nous convaincre de pousser les meubles et de danser. Une fois de plus, Kylie Minogue prouve qu'elle est de ces artistes capables de se ré-inventer et surtout, de s'approprier tous les genres. Pari réussi, donc.