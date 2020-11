Kylie Minogue fait un retour en force avec les ventes de son nouvel album

Voilà ce que l'on appelle un retour gagnant ! Alors qu'elle dévoilait son 15e album, DISCO, il y a seulement quelques jours, Kylie Minogue en a profité pour faire une entrée fracassante dans les charts du monde entier. Des résultats que la chanteuse s'est d'ailleurs réjouie d'afficher sur les réseaux sociaux accompagnés de remerciements à ses fans les plus fidèles. Porté par le titre Say Something puis Magic, entré en playlist sur Virgin Radio, ce nouvel opus marque le grand retour de l'artiste d'origine australienne. Deux ans après Golden, sorti en 2018, il semblerait donc que l'interprète de Can't Get You Out of My Head soit prête à faire danser les foules en cette période de crise sanitaire. "Ces derniers mois ont été maussades pour tout le monde, alors Kylie sent que c'est le moment parfait pour le sortir et répandre de la joie" indiquait récemment un professionnel de l’industrie. L'occasion pour elle de continuer sa résurrection entamée il y a plusieurs mois avec la sortie d'un excellent best-of et une performance très remarquée au festival de Glastonbury.

#Lovers … THANK YOU!!! #DISCO has entered the UK album chart at NUMBER 1!!! I am so grateful and overwhelmed. Disco is all yours and I LOVE that it is now in your hands, hearts and worlds!!! @officialcharts pic.twitter.com/AbYfCSBZYg — Kylie Minogue (@kylieminogue) November 13, 2020

Si certains la pensaient déjà aux oubliettes, c'était sans compter sa détermination et sa capacité incontestable à se ré-inventer ! Avec ce qu'elle définit elle-même comme du "disco pour adultes", Kylie Minogue nous offre un album réussi dans lequel on retrouve une série de titres entraînants et bien produits. Exploit majeur pour cette artiste connue mondialement, DISCO s'est classé numéro un des ventes au Royaume-Uni, faisant d'elle la première artiste féminine dont des albums ont été numéros un des ventes dans le pays sur cinq décennies différentes (voir ci-dessus). Elle bat ainsi le record de Elton John et George Michael. Mais ce n'est pas tout.

US #Lovers ✨ THANK YOU to everyone who supported #DISCO this week ???????????????????? pic.twitter.com/BlolKozjYy — Kylie Minogue (@kylieminogue) November 16, 2020

En plus de ses très bons scores outre-Manche, Kylie Minogue peut également se vanter de faire un retour en force sur ses terres natales : l'Australie. Une véritable consécration pour cette dernière qui en a profité pour remercier ses fans à travers une publication sur les réseaux sociaux. Très présente sur la toile ces dernières semaines -elle a donné un concert virtuel le 7 novembre dernier- l'interprète de I Should Be So Lucky termine ce marathon de bonnes nouvelles avec une entrée remarqué dans le Billboard Top 200 et le Billboard Top Selling Albums (voir ci-dessus). La situation sanitaire permettra t-elle à la chanteuse d'entamer une tournée mondiale ? Seul l'avenir nous le dira...