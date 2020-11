Kylie Minogue et Prince ont failli enregistrer un titre ensemble dans les années 90 !

Le 6 novembre prochain, Kylie Minogue dévoilera Disco, son tout nouvel album ! Porté par le titre Say Something, ce nouvel opus marquera le grand retour de la chanteuse australienne. Deux ans après Golden, sorti en 2018, il semblerait donc que l'interprète de Can't Get You Out of My Head soit prête à faire danser les foules en cette période de crise sanitaire. "Ces derniers mois ont été maussades pour tout le monde, alors Kylie sent que c'est le moment parfait pour le sortir et répandre de la joie" indique un professionnel de l’industrie. L'occasion pour elle de continuer sa résurrection entamée il y a plusieurs mois avec la sortie d'un excellent best-of et une performance très remarquée au festival de Glastonbury.

Alors qu'elle enchaîne les interviews pour la promotion de son dernier projet, Kylie Minogue était interrogée par Zane Lowe pour Apple Music. Un moment durant lequel la chanteuse s'est laissée aller à quelques confessions dont une qui a particulièrement attiré l'attention des internautes. En effet, si l'on en croit les propos de la star, cette dernière a failli enregistrer une collaboration avec Prince. "Je suis allée voir son spectacle, God, au début des années 90 à Earl's Court... et j'ai pu le rencontrer par la suite" entame l'artiste en expliquant qu'elle avoue alors à Prince qu'elle travaille actuellement sur un album. Il a dit : "Alors, où sont tes paroles ?" Je lui ai répondu : "Je ne... Où voulez-vous que votre micro soit installé ?" répond alors Kylie Minogue un peu gênée.

Les jours passent et Prince décident finalement de lui faire déposer une maquette de sa chanson. "Il n'y avait personne avec qui la partager ! Il y a une cassette dans ma main avec Prince qui chante, une chanson appelée Baby Doll, à laquelle j'ai en quelque sorte participé... C'était presque mon rêve devenu réalité. Nous ne l'avons pas enregistrée." termine t-elle avec dépit.