Kylie Minogue & Dua Lipa collaborent sur un remix de Real Groove (AUDIO)

Rappelez-vous, il y a quelques semaines, Kylie Minogue, alors en pleine tournée promotionnelle pour son nouvel album DISCO, en profitait pour faire quelques confessions aux journalistes de la version américaine du magazine ELLE. En effet, si la chanteuse aux dizaines de millions d'albums vendus ne semble rien avoir à envier à la nouvelle génération, elle révélait tout de même le nom de trois chanteuses avec qui elle aimerait particulièrement travailler. "J'aimerais certainement collaborer avec plus de femmes, car je ne l'ai pas fait énormément dans le passé. On pourrait dire n'importe laquelle des meilleures filles en vogue : Dua passe vraiment un bon moment. Lady Gaga. J'adore Miley Cyrus aussi. J'admire tant de ces femmes" précisait l'interprète de I Should Be So Lucky qui n'avait alors encore pas avoué qu'un duo avec Dua Lipa était en train de se faire.

Invitée par la jeune chanteuse lors de son concert virtuel Studio 2054, regardé par plusieurs millions d'internautes, Kylie Minogue avait alors entonné Real Groove en duo avec la star britannique. Une prestation qui n'avait pas laissé les fans de marbre puisque ces derniers s'étaient empressés de réclamer une version officielle de ce titre entraînant à souhait. Ils n'auront pas eu à attendre très longtemps puisque les deux artistes viennent de dévoiler en exclusivité le remix de leur collaboration (voir ci-dessous). De quoi finir l'année sur les chapeaux de roues pour Kylie Minogue et Dua Lipa, dont les albums respectifs DISCO et Future Nostalgia font partie des plus gros succès de l'année 2020.