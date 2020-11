Kylie Minogue en duo avec Madonna ? "Ce serait incroyable" confie la chanteuse !

Le 6 novembre dernier, Kylie Minogue dévoilait Disco, son tout nouvel album ! Porté par les titres Say Something et Magic (le dernier étant diffusé en ce moment même sur les ondes de Virgin Radio), ce nouvel opus marque le grand retour de la chanteuse australienne sur la scène musicale internationale. Deux ans après Golden, sorti en 2018, il semblerait donc que l'interprète de I Should Be So Lucky soit prête à faire danser les foules en cette période de crise sanitaire. Et ce ne serait pas la première fois. L'occasion pour elle de continuer sa résurrection entamée il y a plusieurs mois avec la sortie d'un excellent best-of et une performance très remarquée au festival de Glastonbury en 2019 durant laquelle elle avait littéralement soulevé la foule.

Alors qu'elle enchaîne actuellement les interviews pour la promotion de son dernier projet, Kylie Minogue était interrogée par l'un de nos confrères du magazine ELLE aux États-Unis. Après avoir récemment avoué qu'elle avait failli faire un duo avec Prince dans les années 80, la chanteuse aux centaines de millions de disques vendus s'est laissée quelque peu emporter quant à une éventuelle collaboration avec Madonna. "J'admire tant de ces femmes. On parle de Madonna et moi en duo depuis, j'ai l'impression, vingt ans. Si cela devait arriver, ce serait incroyable. Dans ma chambre d'adolescente, je m'habillais comme Madonna, Whitney Houston, Cyndi Lauper, et puis Fleetwood Mac, ABBA, et Donna Summer." raconte celle qui semble toujours en admiration devant certains artistes dont elle a dépassé le succès depuis longtemps. Et même si un duo entre les deux artistes mondialement connues ne semble pas d'actualité, cette petite précision de la part de la star australienne n'est pas pour déplaire à certains internautes qui y voient déjà l'annonce d'un projet futur.

Alors que certains la pensaient déjà aux oubliettes, c'était sans compter sa détermination et sa capacité incontestable à se ré-inventer ! Avec ce qu'elle définit elle-même comme du "disco pour adultes", Kylie Minogue nous offre un album réussi dans lequel on retrouve une série de titres entraînants et bien produits. Exploit majeur pour cette dernière, DISCO s'est classé numéro un des ventes au Royaume-Uni, faisant d'elle la première artiste féminine dont des albums ont été numéros un des ventes dans le pays sur cinq décennies différentes. Elle bat ainsi le record de Elton John et George Michael. Forte de ce nouveau succès, la quinquagénaire pourrait bien enchaîner avec une tournée mondiale lorsque la situation sanitaire le permettra. Et c'est tout le mal qu'on lui (et nous) souhaite !