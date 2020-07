Kylie Minogue devrait dévoiler son nouveau titre très prochainement !

Vous êtes prêts ? D'ici quelques jours, Kylie Minogue devrait faire son grand retour sur le devant de la scène avec la sortie d'un tout nouveau titre intitulé Say Something. Annoncée par le journal The Sun, la nouvelle parlerait d'un morceau aux inspirations disco qui marquerait également les prémices d'un quinzième album pour la star planétaire. Deux ans après Golden, sorti en 2018, il semblerait donc que l'interprète de Can't Get You Out of My Head soit prête à faire danser les foules en cette période de crise sanitaire. "Ces derniers mois ont été maussades pour tout le monde, alors Kylie sent que c'est le moment parfait pour le sortir et répandre de la joie" indique un professionnel de l’industrie.

This look now official : "From what I’ve heard of it so far, the new record is set to be a disco classic. It’s everything you want from a Kylie album. Fans are going to love it" says the insiderhttps://t.co/ZD0mxylk3n — Kylie World (@Kylie_World) July 20, 2020

Même si l'information n'a pas été confirmée officiellement, le journal britannique révèle que la star aux millions d'albums vendus travaille sur ce nouveau projet "depuis un long moment" même si ces derniers mois ont littéralement accéléré le processus. The Sun décrit également le titre qui devrait sortir dans les prochains jour comme une chanson "optimiste et estivale". L'occasion pour Kylie Minogue de continuer sa résurrection entamée il y a plusieurs mois avec la sortie d'un excellent best-of et une performance très remarquée au festival de Glastonbury.