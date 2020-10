Kylie Minogue dévoile la tracklist de Disco, son nouvel album

D'ici quelques semaines, Kylie Minogue dévoilera son 15 ème opus. Pour défendre Disco, la popstar a d'ores et déjà dévoilé quelques titres - de Say Something à, plus récemment, Magic, l'artiste australienne a présenté un tout nouveau chapitre de sa carrière. Et la bonne nouvelle pour les fans, c'est que la tracklist du très attendu Disco est disponible :

1. Magic

2. Miss a Thing

3. Real Groove

4.Monday Blues

5. Supernova

6. Say Something

7. Last Chance

8. I Love It

9. Where Does the DJ Go

10. Dancefloor Darling

11. Unstoppable

12. Celebrate You

La bonne nouvelle, c'est que l'édition Deluxe proposera près de quatre inédits : Till You Love Somebody, Fine Wine, Hey Lonely et Spotlight viendront compléter cet album qui s'annonce déjà lumineux et dansant. Après une ère placée sous le signe de la country, Kylie Minogue se montre ici en véritable reine du dance-floor - et on a hâte.

Patience, Disco sera disponible le 6 novembre prochain !