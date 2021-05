Kylie Minogue célèbre ses 53 ans, retour sur quelques prestations mythiques (VIDEOS)

Il y a quelques années, Kylie Jenner, benjamine du clan Kardashian-Jenner, tentait de déposait la marque "Kylie" auprès du bureau des brevets et des marques. Seulement voilà, avant la jeune star de téléréalité, il y avait une autre célébrité du même nom et connue dans le monde entier : Kylie Minogue. Cette dernière a alors aussitôt mis ses avocats sur le coup pour empêcher toute tentative de sabotage. Mission réussie pour l'artiste d'origine australienne qui ne semblait pas très intéressée à l'idée d'être associée à la famille la plus controversée du monde.

Devenue une véritable icône du disco en 1988 avec son premier album éponyme, l'australienne s'est rapidement imposée comme l'une des chanteuses les plus célèbres de ces dernières décennies. Portée par ses tubes I Should Be so Lucky, The Loco-Motion, Spinning aroung et Can't Get You Out Of my Head, la chanteuse a su se réinventer au fil des ans. Et ce jusqu'à très récemment avec la sortie de Disco, son dernier album qui a remporté un joli succès critique et commercial.

Réputée pour être une véritable bête de scène, la chanteuse sait mettre l'ambiance et secouer son public lorsqu'il s'agit de se produire en live. La preuve avec ces quelques vidéos très appréciées par les internautes. Des archives récentes (les anciens lives sont rares sur le web) qui prouvent que même après plusieurs décennies de carrière, Kylie Minogue continue d'attirer les foules. En témoigne sa prestation au festival de Glastonbury en 2019 qui demeure encore dans les mémoires du festival comme l'une des plus émouvantes et réussies de ces dernières années.