Kylie Minogue célèbre la sortie imminente de Disco avec Say Something en live (VIDEO)

Patience, Kylie Minogue fera son grand retour bientôt avec un nouvel opus, entièrement Disco. Pour célébrer cette sortie (malgré cette époque particulière), l'artiste prévoie un véritable concert virtuel. La bonne nouvelle, c'est que pour mieux faire patienter ses fans, l'interprète de Magic nous a offert une performance inoubliable de Say Something. Voyez plutôt :

Pour ce live, elle a choisi de travailler avec The House Gospel Choir. Notez que la vidéo est sortie en même temps que le premier épisode de la saison 2 de The Sound and internationally. Ce n'est pas la première fois que Kylie Minogue joue ce morceau en live mais une chose est sûre, l'album arrive et il s'annonce brillant.