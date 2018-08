Kylie Minogue : A Lifetime To Repair, son nouveau single ! 

L'australienne ne chôme pas dans sa quête au succès et c'est avec A Lifetime To Repair qu'elle continue de défendre son dernier album Golden. Un album bien loin de ce qu'on connait de la chanteuse. L'univers pop/sexy à la Britney Spears est révolu et Kylie mise aujourd'hui sur des sons plus folk voire même carrément country. Surprenant et bien loin de son Australie natal !

C'est un choix plutôt étonnant de la part de Kylie Minogue. Honnêtement, qui l'attendait sur un style boots & ranch ? Probablement personne. Et pourtant, la chanteuse australienne a pris parti de nous proposer Golden, un album aux sonorités country. Loin, loin, très loin de ce qu'elle fait d'habitude. Le renouveau ce n'est pas plus mal, parfois. Pour Golden, on en est pas vraiment certains car, l'opus est tout de même passé inaperçu au pays de l'Oncle Sam, berceau de la musique country. Placé 64e des ventes, on peut dire qu'il a fait un four... Ce, même s'il a été plutôt bien accueillie du public britannique. Ah... les goûts et les couleurs, comme on dit, ça ne se discute pas !

Mais, trois singles et un album plus tard, Kylie ne se démonte pas et continue son petit tour d'horizons autour de sa promo. Shows intimistes, dont un prévu en France le 9 novembre, trois clips Dancing, Stop Me From Falling et Golden. Aujourd'hui sonne l'heure du quatrième, A Lifetime To Repair. Dans ce dernier, Kylie s'attarde sur les désillusions amoureuses. Autobiographique ? Peut être plus qu'on le croit. Bref, le morceau aux airs de Nashville est à écouter ci-dessous. Vous nous en direz des nouvelles !