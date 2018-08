Kygo, ShawnMendes, Petit Biscuit, Dua Lipa...les concerts du Sziget Festival retranscrits en direct !

Le Sziget Festival c'est LE festival à ne pas manquer. Et pour l'occasion, VirginRadio.fr et Arte Concerts vous donnent la possibilité de vivre l'expérience en direct grâce aux liverstream ! Si ce n'est pas une bonne nouvelle... On ne sait plus quoi vous dire ! Au programme du festival hongrois ? De grands noms, forcément. Entre autres, Kaleo, Dua Lipa, Petit Biscuit, Kygo, Shawn Mendes, Arctic Monkeys, The Kooks, Lana Del Rey, etc. Vous ne nous en voudrez pas mais il y en a tellement qu'on ne peut tous les citer... Enfin bon, le livestream c'est maintenant donc on vous laisse profiter du moment. Bons concerts à tous !

VAN FRUTTIK : 16H

THE KOOKS : 17H45

FREEDOM PARTY : 19H

PAROV STELAR : 19H30

LANA DEL REY : 21H30