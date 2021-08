Kygo invite l'artiste allemande Zoe Wees sur le titre Love Me Now (VIDEO)

Après le succès de son album Golden Hour, dévoilé en mai 2020, Kygo fait son grand retour avec le single Love Me Now. Un projet sur lequel le DJ norvégien à souhaité s'accompagner de la chanteuse allemande Zoe Wees, connue pour ses titres Control ou encore Girls Like Us. De retour sur les scènes du monde entier après une pause forcée de plusieurs mois, l'artiste à l'origine des tubes Firestone et Higher Love compte bien faire danser les foules grâce à son nouveau morceau très estival. L'occasion pour celui qui avait récemment repris Hot Stuff de Donna Summer de se confier sur les différents sujets qui lui provoquent des angoisses et des insécurités.

Très honorée de travailler avec le producteur à succès, Zoe Wees a récemment tenu à partager son bonheur dans un communiqué de presse : "Lorsque nous lui avons envoyé notre idée de chanson, il nous est immédiatement revenu avec sa première version que nous avons tous adorée. Ses productions sont si spéciales – quand vous écoutez son son, vous savez que c’est Kygo ! Je suis tellement heureuse de pouvoir travailler avec lui" confiait la jeune femme. On vous laisse jeter un coup d'œil au clip animé réalisé à l'occasion de la sortie de Love Me Now !