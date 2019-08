Kygo fait revivre Whitney Houston avec Higher Love (VIDEO)

Décédée en février 2012, Whitney Houston demeure encore l'une des plus grandes chanteuses de sa génération. Idolâtrée pour ses nombreux tubes mais aussi son fameux rôle dans le film Bodyguard, la chanteuse a toutefois laissé derrière elle quelques tubes restés dans l'ombre. Parmi eux, Higher Love. Enregistré et commercialisé uniquement au Japon, la chanson n'avait pas connu un succès mondial. C'était sans compter la persévérance de Kygo qui vient de reprendre ce tube pour en faire l'un des nouveaux hits à la mode. Et comme à son habitude, le jeune DJ prodige de 27 ans ne fait pas les choses à moitié.

Dans ce clip ultra vitaminé partagé entre le cours de stretching de Call On Me et les films Dirty Dancing, Fmae ou Flashdance, Kygo fait revivre les années 80 à grands coups de justaucorps et de boules à facettes. Un morceau entêtant qui fait du bien et que l'on a envie d'écouter encore et encore. Déjà regardé des milliers de fois, le clip s'annonce déjà comme un succès pour le célèbre DJ norvégien.