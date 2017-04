Kygo et Ellie Goulding dévoilent First Time, une chanson empreinte de nostalgie

Kygo est très prolifique ces derniers temps, seulement quelques jours après avoir dévoilé le clip poignant de It Ain't Me feat Selena Gomez, le DJ signe une toute nouvelle collaboration avec Ellie Goulding. Intitulée First Time, cette chanson est une véritable pépite empreinte de nostalgie où l'on retrouve tous les éléments qui ont fait le succès du producteur. C'est la première fois que Kygo et Ellie Goulding collaborent même si le norvégien avait déjà remixé sa version de High For This il y a quelques années. First Time est le deuxième single extrait du futur album à paraître de Kygo.

En mars 2016, Ellie Goulding avait annoncé faire une pause après une tournée très longue et qui l'avait laissée épuisée. C'est la première fois que l'artiste propose donc une nouvelle chanson depuis la sortie en août dernier du titre Still Falling for You, enregistré pour la Bande Originale de Bridget Jones Baby. La chanteuse sera de retour sur scène cet été, elle est à l'affiche de nombreux festivals en Europe. Elle sera également l'une des têtes d'affiche du Global Citizen Festival, une présence qui paraît très logique alors qu'Ellie Goulding est très engagée en faveur de la planète et des problématiques environnementales.