Kygo, Ellie Goulding : First Time, le clip dévoilé

Pour leur première collaboration, Kygo et Ellie Goulding ont proposé une chanson empreinte de nostalgie, sur laquelle vous aurez envie de danser avec beaucoup de nostalgie. Le clip a été dévoilé, et contrairement à celui de It Ain't Me qui ne faisait figurer ni Selena Gomez ni le Dj, cette fois ci les deux artistes sont bien de la partie. Ellie Goulding figure bien dans le clip et même Kygo renaît, littéralement, de ses cendres dans la vidéo. Celle ci a été réalisée par Mathew Cullen, collaborateur récurrent de Katy Perry. Au programme du clip de First Time : des flashbacks nostalgiques, des flammes, des cendres et beaucoup d'émotions !

First Time est le second single extrait du deuxième album à paraître de Kygo, après It Ain't Me feat Selena Gomez. Un an après Cloud Nine, Kygo est donc déjà prêt à revenir avec une nouvelle fournée de tubes de tropical house, la date de sortie de l'album n'a pas encore été annoncée. First Time est actuellement 67ème du Billboard Hot 100 et 9ème du classement Hot Dance/Electronic Songs. Ellie Goulding a terminé son Delirium World Tour depuis octobre dernier mais l'artiste sera tout de même à l'affiche de nombreux festivals tout au long de l'été.