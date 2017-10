Kygo dévoile son nouveau single "Kids In Love" et annonce la sortie de son album !

Kygo est bientôt prêt à dévoiler son second album ! Alors qu'il bénéficie d'un succès planétaire depuis ses premiers titres "Stole The Show" et "Firestone" suivi de son premier album "Cloud Nine", le norvégien de 26 ans ne s'est pas reposé une minute et à continuer à dévoiler des collaborations fructueuses. On a encore en tête "It Ain't Me" avec Selena Gomez ou encore "First Time" avec Ellie Goulding ! Récemment, on a pu découvrir "Stargazing" et son clip bouleversant qui continue de propulser Kygo encore un peu plus haut en tête des charts électro. Depuis plusieurs jours, le DJ tease sur son compte Instagram un morceau nommé "Kids In Love" qui vient d'être dévoilé dans son intégralité.

"Kids In Love" n'est pas seulement le titre de son nouveau single dévoilé aujourd'hui mais sera également le nom de son prochain album qui sortira dans deux semaines, le 3 novembre. Avec ce nouveau single émotionnel en collaboration avec The Night Game, Kygo annonce la couleur de ce nouvel opus sur lequel il travaille depuis pas mal de temps. "Kids In Love" est un véritable hit en devenir et si tous les titres de l'album ont cette puissance, il se pourrait bien que ce second album ait autant de succès que le premier, voire plus. "Pour moi être un "Kid In Love" représente le fait d'avoir énormément de passion pour quelque chose ou quelqu'un. Je suis passionné par le piano depuis que j'ai 6 ans et je voulais produire un morceau qui puisse représenter cette passion." affirme le DJ. Vivement novembre !