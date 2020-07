Kygo dévoile le titre What's Love Got to Do with It avec Tina Turner (VIDEO)

C'est probablement l'un des comeback les plus marquants de ces derniers mois ! Âgée de 80 ans, Tina Turner vient de faire son grand retour dans la musique avec la récente sortie du remix de What's Love Got to Do with It en collaboration avec Kygo. Retirée de la scène depuis 2014, la diva qui vit désormais entre la Suisse et le sud de la France a décidé de se lancer un nouveau défi en acceptant le challenge du célèbre DJ norvégien. "Je n'arrive pas à croire que je publie une collaboration avec Tina Turner ce vendredi ! What's Love Got To Do With It est l'une de mes chansons préférées de tous les temps, et il est surréaliste d'avoir l'occasion de travailler avec une artiste aussi légendaire ! J'ai hâte que vous l'entendiez tous" a tweeté l'artiste de 28 ans sur ses réseaux sociaux.

Devenu l'un des tubes les plus célèbres de la chanteuse américaine, What's Love Got to Do with It est issu de l'album Private Dancer, sorti en 1984. Ce nouveau projet débarque après de nombreuses épreuves vécues par Tina Turner. En effet, après un AVC et un cancer de l'intestin, l'interprète de Proud Mary avait dû faire face au suicide de son fils. Une véritable tragédie pour cette femme à la force incroyable qui, après avoir annoncé sa retraite il y a quelques années, a finalement accepté ce projet ambitieux. Une belle manière de faire plaisir à ses fans même si il paraît peu probable que cette légende vivante accepte de promouvoir ou de se produire en live avec ce nouveau titre.