Kurt Cobain : Un autoportrait du chanteur se vend pour 230 000 euros (PHOTO)

Quelques mois avant sa mort, Kurt Cobain et ses acolytes du groupe Nirvana enregistraient l'émission Unplugged sur la célèbre chaîne musicale MTV. Un moment gravé à tout jamais dans l'esprit des fans puisqu'il s'agit de l'une des dernières apparitions du célèbre chanteur et musicien avant son suicide. Ce jour-là, l'interprète de The Man Who Sold The World était accompagné de sa fameuse Martin D-18E, une guitare exceptionnelle restée en possession de la famille du défunt artiste depuis sa mort en 1994. Détenue ensuite par l'ex-mari de Frances Bean Cobain, fille du chanteur, après un procès retentissant dans lequel ce dernier clamait que sa dulcinée lui avait offert l'instrument en cadeau de mariage, la guitare s'est envolée au prix pharaonique de six millions de dollars en 2020.

Ces derniers jours, c'est un tout autre objet du célèbre leader de Nirvana qui s'est envolé pour une somme pharaonique ! Estimé entre 10 000 et 20 000 dollars, un autoportrait de Kurt Cobain gribouillé sur une feuille de papier du TNT Music Centre a été adjugé pour la modique somme de 281 000 dollars, soit plus de 230 000 euros. Dessus, on y voit un dessin du chanteur où il apparaît avec des citations sur lesquelles on peut y lire "Kurdt Kobain rock star" ainsi que "Je ne sais pas comment jouer et je n'en ai rien à foutre!". Dessiné à Singapour lors de la tournée promotionnelle de Nevermind en 1992, le dessin avait été offert à Jacques Chong, un photographe qui travaillait avec le groupe à l'époque.