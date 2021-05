Kungs tease Never Going Home sur les réseaux sociaux

Il est de retour ! Le DJ le plus gentleman de l'hexagone se prépare à revenir dans nos classements mais aussi (et surtout) dans nos playlist. Celui qui signe les mythiques This Girl et Don't You Know nous revient avec Never Going Home - un single dont la sortie est prévue pour le 21 mai prochain. Et une chose est sûre, Kungs nous fera danser cet été. Voyez plutôt :

Après cette année plus que morose, Kungs semble donc (comme de nombreux artistes) prêt à mettre cette période incertaine derrière lui. Si vous cherchiez le prochain tube de l'été, il y a de fortes chances pour que Never Going Home s'impose... en attendant de voir comment le DJ va faire valser les transats des deux femmes qui apparaissent dans le clip, on vous laisse pousser les meubles pour mieux célébrer notre liberté retrouvée.

Rendez-vous le 21 mai prochain pour Never Going Home !