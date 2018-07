Kungs, Synapson, Ed Sheeran... la playlist du mois de juillet made in Virgin Radio !

Sortez les parasols et la crème solaire, l'été est enfin là ! Il aura mis le temps mais le soleil a définitivement pris ses quartiers au-dessus de nos têtes (et ce, que vous soyez à Paris ou ailleurs). Et pour accompagner les douces journées qui s'annoncent, rien de mieux qu'une petite playlist. Et ce mois-ci, chez Virgin Radio, on vous a sélectionné le meilleur sorti ces dernières semaines. De Synapson à Kungs en passant par Gorillaz, on a fait le plein alors, montez le son !

On commence avec La Thune, dernier single en date sorti par la jeune chanteuse Belge Angèle. Et d'ailleurs, si vous n'avez toujours pas vu le clip qui va avec, on vous le conseille viviement. Parce que leurs albums respectifs sont sortis récemment, on vous a mis du Gorillaz mais aussi du Panic! at the Dusco. Difficile de passer à coté de My Life is Going On, l'excellent remix du générique maintenant culte de La Casa de Papel (porté la voix de Cecilia Krull). Au programme aussi, Synapson, Kungs ou encore Martin Solveig ! Pour la découvrir, rendez-vous ICI !